Немецкому правительству разрешили вести Facebook-страницы

Суд в Германии отклонил ходатайство федерального ведомства по вопросам защиты данных, которое требовало запретить органам власти вести страницы в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Спор возник из-за политики Facebook в отношении так называемых файлов cookie, которые облегчают идентификацию пользователей.

Федеральное управление по вопросам защиты данных Германии (DPA) утверждало, что эта политика не соответствует законодательству ЕС, а следовательно, для ведения Facebook-страниц органы власти должны просить согласия у всех своих подписчиков на использование их персональных данных.

Но Федеральный административный суд в Кельне не согласился с толкованием DPA. Там подчеркнули, что ответственность за личные данные пользователей Facebook несет только компания-владелец соцсети, Meta.

Кроме того, в суде указали, что правительство Германии не может влиять на то, как Meta размещает файлы cookie, и они сохраняются при посещении всех Facebook-страниц, а не только федеральных органов власти.

Напомним, в прошлом году Федеральный суд Германии в Карлсруэ подтвердил, что пользователи Facebook, чьи данные были незаконно получены в 2018 и 2019 годах, имеют право на компенсацию.

Ранее суд Франкфурта-на-Майне обязал компанию Meta приложить больше усилий для борьбы с клеветническими публикациями по иску депутата Бундестага от "Зеленых" Ренаты Кюнаст.