На Мерца зростає тиск з вимогою жорсткішої позиції щодо Ізраїлю і ситуації в Газі

На канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зростає тиск з боку членів коаліції, які вважають, що Берліну слід зайняти жорсткішу позицію щодо Ізраїлю через ситуацію у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Німеччина не приєдналась до спільної заяви майже 30 країн Заходу, серед яких Британія і Франція, із закликом до Ізраїлю якнайшвидше припинити бойові дії.

Деякі з політиків керівної коаліції, зокрема міністерка розвитку від СДПН Рім Алабалі Радован, заявили, що поділяють меседж заяви і Німеччина мала би бути серед підписантів.

Члени Бундестагу від СДПН – речник фракції із зовнішньополітичних питань Адіс Ахметович і доповідач з питань Близького Сходу Рольф Мютценіх – опублікували спільний заклик, що Німеччина має приєднатись до заяви.

Вони наголосили, що ситуація у Газі є гуманітарною катастрофою і для Ізраїлю мають настати наслідки в сфері співпраці з ЄС та експорту зброї.

Мерц у вівторок заявив, що "дуже чітко і ясно" сказав прем’єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу про те, що Берлін не схвалює теперішній підхід Ізраїлю.

"Передусім ми бачимо великі страждання цивільного населення. Тож я ще раз поновлюю заклик справді надати необхідну допомогу цивільним у секторі Гази. Те, як там діє армія Ізраїлю – неприйнятно", – сказав він.

Речник уряду Штефан Корнеліус прокоментував, що хоча Німеччина не приєдналась до заяви, канцлер і очільник МЗС чітко висловилися з цього приводу і "за змістом і вагою сказали те саме".

"Їхні заяви ніяк не слабші, ніж у спільній заяві", – зазначив речник.

Керівництво Євросоюзу у скоординованих заявах 22 липня засудило випадки загибелі цивільних у секторі Гази в місцях видачі гуманітарної допомоги та попередило Ізраїль про наслідки, якщо це буде знову повторюватись.

Глава МЗС Франції закликав Ізраїль допустити пресу у сектор Гази.