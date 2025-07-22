На Мерца растет давление с требованием более жесткой позиции в отношении Израиля

На канцлера Германии Фридриха Мерца растет давление со стороны членов коалиции, которые считают, что Берлину следует занять более жесткую позицию в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Германия не присоединилась к совместному заявлению почти 30 стран Запада, среди которых Великобритания и Франция, с призывом к Израилю прекратить боевые действия.

Некоторые из политиков правящей коалиции, в частности министр развития от СДПГ Рим Алабали Радован, заявили, что разделяют месседж заявления и Германия должна быть среди подписантов.

Члены Бундестага от СДПН – спикер фракции по внешнеполитическим вопросам Адис Ахметович и докладчик по вопросам Ближнего Востока Рольф Мютцених – опубликовали совместный призыв, что Германия должна присоединиться к заявлению.

Они подчеркнули, что ситуация в Газе является гуманитарной катастрофой и для Израиля должны наступить последствия в сфере сотрудничества с ЕС и экспорта оружия.

Мерц во вторник заявил, что "очень четко и ясно" сказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что Берлин не одобряет нынешний подход Израиля.

"Прежде всего, мы видим большие страдания гражданского населения. Поэтому я еще раз повторяю призыв действительно оказать необходимую помощь гражданским лицам в секторе Газа. То, как там действует армия Израиля, неприемлемо", – сказал он.

Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус прокомментировал, что хотя Германия не присоединилась к заявлению, канцлер и глава МИД четко высказались по этому поводу и "по содержанию и весу сказали то же самое".

"Их заявления нисколько не слабее, чем в совместном заявлении", – отметил пресс-секретарь.

Руководство Евросоюза в скоординированных заявлениях 22 июля осудило случаи гибели мирных жителей в секторе Газа в местах выдачи гуманитарной помощи и предупредило Израиль о последствиях, если это будет повторяться.

Глава МИД Франции призвал Израиль допустить прессу в сектор Газа.