Еврокомиссар Кос не убеждена объяснениями Киева относительно действий против НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала о беседах с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьером Тарасом Качкой после решения парламента об ограничении антикоррупционных ведомств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала на Х.

Кос заявила, что во вторник имела "откровенный разговор" с Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой.

"Выразила серьезную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП", – подчеркнула еврокомиссар.

Она добавила, что Еврокомиссия "продолжит сотрудничество с Украиной по необходимым реформам в сфере верховенства права и прогрессу на ее пути в ЕС".

Перед этим Качка Качка рассказал, что в разговоре с Мартой Кос заверил ее: Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.

Принятый Верховной Радой во вторник закон №12414 предусматривает, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Еще до голосования в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. В то же время в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине.

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