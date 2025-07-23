Зеленський: антикорупційна інфраструктура працюватиме без російських впливів

Президент Володимир Зеленський після того, як підписав закон 12414, який вбиває незалежність антикорупційної інфраструктури, заявив, що вона працюватиме, але без російських впливів.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У ніч проти 23 липня Зеленський повідомив про свою розмову із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", – заявив він.

Зеленський запевнив, що НАБУ і САП будуть працювати. За його словами, генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні "реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону".

"І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись", – сказав він.

Президент України заявив, що роками посадовці, які втекли з України, "чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків".

"Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", – підсумував він.

Зазначимо, ще до голосування у Верховній Раді в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Вона заявила, що мала "відверту розмову" з главою уряду Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою. Вона сказала, що висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка запевнив Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

Ввечері 22 липня Зеленський підписав закон 12414, який вбиває незалежність антикорупційної інфраструктури, зокрема – антикорупційних органів НАБУ та САП.

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