Зеленский: антикоррупционная инфраструктура будет работать без российского влияния
Президент Владимир Зеленский после того, как подписал закон 12414, который убивает независимость антикоррупционной инфраструктуры, заявил, что она будет работать, но без российского влияния.
Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
В ночь на 23 июля Зеленский сообщил о своем разговоре с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.
"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше", – заявил он.
Зеленский заверил, что НАБУ и САП будут работать. По его словам, генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине "реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".
"И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны быть расследованы", – сказал он.
Президент Украины заявил, что годами чиновники, которые сбежали из Украины, "почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий".
"Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды „висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видела", – подытожил он.
Отметим, еще до голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.
Одобрение документа в сессионном зале вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.
Она заявила, что провела "откровенный разговор" с главой правительства Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Она сказала, что выразила серьезную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП.
Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заверил Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.
Вечером 22 июля Зеленский подписал закон 12414, который убивает независимость антикоррупционной инфраструктуры, в частности – антикоррупционных органов НАБУ и САП.
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