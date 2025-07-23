Фон дер Ляєн: світлини із сектора Гази нестерпні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила заклики Європейського Союзу до Ізраїлю дозволити гуманітарну допомогу сектору Гази, оскільки медичні працівники попередили, що палестинці стикаються з "примусовим голодуванням".

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що світлини з Гази – нестерпні.

"Цивільне населення Гази занадто довго страждає. Це має припинитися негайно", – наголосила вона.

Як пише видання із посиланням на міністерство охорони здоров'я Гази, за 24 години від голоду померли 15 осіб, серед них четверо дітей. За даними місцевих лікарень, загальна кількість загиблих від голоду з початку війни в Газі становить 101 особу, серед них 80 дітей.

"Вбивство цивільних осіб, які шукають допомоги в Газі, є невиправданим", – заявила топдипломатка ЄС Кая Каллас, зазначивши, що вона розмовляла з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, щоб "чітко дати зрозуміти, що [Армія оборони Ізраїлю] повинна припинити вбивати людей у пунктах розподілу допомоги".

Заяви Каллас і фон дер Ляєн пролунали після того, як міністри закордонних справ країн Європи у спільній заяві звинуватили Ізраїль у відмові в наданні допомоги цивільному населенню Гази.

До цієї заяви не приєдналась Німеччина, що спричинило тиск на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.