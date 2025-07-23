Фон дер Ляйен: фотографии из сектора Газа невыносимы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен повторила призывы Европейского Союза к Израилю разрешить гуманитарную помощь сектору Газа, поскольку медицинские работники предупредили, что палестинцы сталкиваются с "принудительным голоданием".

Ее слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что фотографии из Газы – невыносимы.

"Гражданское население Газы слишком долго страдает. Это должно прекратиться немедленно", – подчеркнула она.

Как пишет издание со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, за 24 часа от голода умерли 15 человек, среди них четверо детей. По данным местных больниц, общее число погибших от голода с начала войны в Газе составляет 101 человек, среди них 80 детей.

"Убийство гражданских лиц, которые ищут помощи в Газе, является неоправданным", – заявила топ-дипломат ЕС Кая Каллас, отметив, что она разговаривала с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, чтобы "четко дать понять, что [Армия обороны Израиля] должна прекратить убивать людей в пунктах распределения помощи".

Заявления Каллас и фон дер Ляйен прозвучали после того, как министры иностранных дел стран Европы в совместном заявлении обвинили Израиль в отказе в оказании помощи гражданскому населению Газы.

К этому заявлению не присоединилась Германия, что вызвало давление на канцлера Германии Фридриха Мерца.