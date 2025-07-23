Трамп оголосив про "масштабну" торговельну угоду з Японією

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США досягли "масштабної" торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% взаємний тариф.

Про це він повідомив у дописі у Truth Social, пише "Європейська правда".

Ввечері 22 липня Трамп заявив, що США уклали "величезну угоду з Японією". За його словами, Японія інвестує $550 млрд у Сполучені Штати, які отримають 90% прибутку.

Також у межах цієї угоди Японія сплачуватиме Сполученим Штатам взаємні мита в розмірі 15%.

"Ця угода створить сотні тисяч робочих місць – нічого подібного ще ніколи не було. Мабуть, найважливіше, що Японія відкриє свою країну для торгівлі, зокрема автомобілями та вантажівками, рисом та деякими іншими сільськогосподарськими продуктами, а також іншими товарами", – додав Трамп.

Також нагадаємо, 12 липня Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.

14 липня Шефчович заявив, що Європейський Союз підготував перелік американських товарів на суму 72 млрд євро, на які можуть бути накладені тарифи в разі провалу торговельних переговорів зі США.

За даними ЗМІ, список, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.