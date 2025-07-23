Трамп объявил о "масштабном" торговом соглашении с Японией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли "масштабного" торгового соглашения с Японией, которое предусматривает 15% взаимный тариф.

Об этом он сообщил в посте в Truth Social, пишет "Европейская правда".

Вечером 22 июля Трамп заявил, что США заключили "огромное соглашение с Японией". По его словам, Япония инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли.

Также в рамках этого соглашения Япония будет платить Соединенным Штатам взаимные пошлины в размере 15%.

"Это соглашение создаст сотни тысяч рабочих мест – ничего подобного еще никогда не было. Пожалуй, самое важное, что Япония откроет свою страну для торговли, в частности автомобилями и грузовиками, рисом и некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами, а также другими товарами", – добавил Трамп.

Также напомним, 12 июля Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

14 июля Шефчович заявил, что Европейский Союз подготовил перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, на которые могут быть наложены тарифы в случае провала торговых переговоров с США.

По данным СМИ, список, направленный странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.