В ОЭСР предупредили Банковую о последствиях для оборонных инвестиций в Украину из-за НАБУ

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления, а также объяснили, что должен делать Киев для выхода из кризиса.

Об этом говорится в письме на имя заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрої, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В письме, датированном 22 июля, Джулия Фромгольц – руководительница Антикоррупционного отдела ОЭСР – выразила "глубокую озабоченность последними событиями", касающимися НАБУ и САП: принятие законопроекта № 12414.

Она заявила, что этот закон (который вступил в силу вскоре после того, как Киев получил это письмо, ведь вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал его), значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представительница организации также спрогнозировала, что эти изменения в законодательстве могут быть расценены рабочей группой ОЭСР как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.

Фромгольц заявила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. Поэтому она призвала Украину и президента ветировать этот законопроект.

"В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью", – говорится в документе.

Также Фромгольц предупредила о последствиях для Украины, если Киев не примет меры для исправления проблемы.

"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона) останется нерешенным – это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе с коррупцией, но и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", – подытожила она.

Скриншот из письма

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Отметим, еще до голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

Одобрение документа в сессионном зале вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заверил Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Президент Владимир Зеленский после того, как подписал закон №12414, заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российского влияния.