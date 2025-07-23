Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отреагировал на ограничение Украиной независимости антикоррупционных институтов, указывая на угрозу для движения Украины в ЕС.

Реакцией министр поделился в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что антикоррупционные институты Украины имеют решающее значение для ее реформ.

"Ограничение их деятельности будет серьезным шагом назад. Обеспечение независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС", – подчеркнул глава МИД Нидерландов.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Отметим, еще до голосования в Верховной Раде в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

Одобрение документа в сессионном зале вызвало беспокойство комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

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