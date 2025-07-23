Глава МИД Германии ждет от Украины последовательной борьбы с коррупцией

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил, что ограничение независимости НАБУ и САП отягощает путь Украины к вступлению в Европейский Союз.

Об этом он рассказал изданию Bild, пишет "Европейская правда", а также опубликовал соответствующее заявление в Х МИД Германии.

Вадефуль предостерег, что Украина должна должным образом бороться с коррупцией, стремясь к членству в Европейском Союзе.

"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил немецкий министр.

Именно поэтому Вадефуль встретился с руководителями НАБУ и САП во время своего недавнего визита в Киев.

По данным издания, в среду утром он поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

Напомним, глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС, а в МИД Швеции отметили, что новый закон "вызывает серьезную обеспокоенность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины".

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