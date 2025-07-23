В Естонії почали рівномірніше розподіляти по військових частинах російськомовних призовників

В Естонії почав діяти новий порядок визначення місця проходження служби призовниками, що тепер буде сприяти також розосередженню російськомовних по різних частинах.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Новий порядок визначення місця проходження служби естонськими призовниками перестав орієнтуватися на територіальну наближеність частини до місця проживання і враховує передусім потреби армії. Також він сприятиме тому, щоб багато російськомовних не опинялися в тій самій частині.

Новий підхід почали поступово впроваджувати з 2023 року, тепер він запрацював системно.

Хоча попередня система також не розглядала місце проживання як ключовий фактор під час розподілу, на практиці нерідко виходило так, що в кількох частинах опинялось непропорційно багато хлопців, у яких рідною мовою спілкування була російська.

"Розосередження дозволить покращити володіння естонською мовою серед призовників, для яких рідною є російська мова, без додаткових ресурсоємних курсів", – зазначив представник комунікаційної служби Департаменту оборонних ресурсів Ранно Рокк.

На початку 2025 року у Силах оборони Естонії висловили побажання щодо призову молодих людей з вищим рівнем володіння естонською, оскільки зараз серед призовників близько 20% мають проблеми з естонською, що перешкоджає ефективному навчанню.

Через системність цієї проблеми армії доводиться організовувати мовні курси. На них щорічно витрачають близько 50 тисяч євро.

Також в Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму.

Нагадаємо, у Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.