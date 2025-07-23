В Эстонии начали равномернее распределять по воинским частям русскоязычных призывников

В Эстонии начал действовать новый порядок определения места прохождения службы призывниками, что теперь будет способствовать также рассредоточению русскоязычных по разным частям.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Новый порядок определения места прохождения службы эстонскими призывниками перестал ориентироваться на территориальную приближенность части к месту жительства и учитывает прежде всего потребности армии. Также он будет способствовать тому, чтобы многие русскоязычные не оказывались в одной и той же части.

Новый подход начали постепенно внедрять с 2023 года, теперь он заработал системно.

Хотя предыдущая система также не рассматривала место жительства как ключевой фактор при распределении, на практике нередко получалось так, что в нескольких частях оказывалось непропорционально много людей, у которых родным языком общения был русский.

"Рассредоточение позволит улучшить владение эстонским языком среди призывников, для которых родным является русский язык, без дополнительных ресурсоемких курсов", – отметил представитель коммуникационной службы Департамента оборонных ресурсов Ранно Рокк.

В начале 2025 года в Силах обороны Эстонии высказали пожелание о призыве молодых людей с более высоким уровнем владения эстонским, поскольку сейчас среди призывников около 20% имеют проблемы с эстонским, что препятствует эффективному обучению.

Из-за системности этой проблемы армии приходится организовывать языковые курсы. На них ежегодно тратят около 50 тысяч евро.

Также в Эстонии решили доплачивать бонусы срочникам за хорошую физическую форму.

Напомним, в Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.