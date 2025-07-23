Німецьких поліцейських хочуть озброїти електрошокерами

Уряд Німеччини в середу схвалив законопроєкт, який у разі ухвалення дозволить федеральній поліції в майбутньому застосовувати тейзери (електрошокери) проти людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Схвалений законопроєкт дозволить поліції Німеччини ширше застосування тейзерів під час затримання зловмисників.

"Якщо, наприклад, необхідно утримати людину на відстані за допомогою ударної або холодної зброї, то електрошокер є одним із можливих засобів", – заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

Протягом найближчих років планується придбати 10 тисяч тейзерів, для чого у бюджеті Німеччини на 2025 рік передбачено 5 мільйонів євро і стільки ж – на наступні роки.

За допомогою тейзерів можна з невеликої відстані подавати електрошокові імпульси, які викликають болісні м'язові скорочення. Як правило, це робить людину нездатною до дій.

За даними МВС Німеччини, поліція з 2020 року тестувала різні моделі електрошокових пістолетів. З понад 40 тисяч випадків застосування тейзери були використані у 16, при цьому не було виявлено жодних ознак ризику для здоров'я.

Наразі німецькі правоохоронці можуть використовувати електрошокери, але ця практика через відсутність регулювання не є повсюдною. За останніми доступними даними, у 2023 році таких випадків було близько 1170.

Водночас критики вказують, що для людей, наприклад, з серцевими захворюваннями або серцево-судинними проблемами тейзери можуть мати серйозні наслідки для здоров'я.

Повідомлялось, що у 2024 році німецька поліція застрелила рекордну кількість людей – 22, це стало найбільшим числом у цьому столітті.

У профспілці співробітників поліції Німеччини раніше говорив, що "не витримають довго" у робочому режимі, який створило запровадження урядом посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції.