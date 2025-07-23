Немецких полицейских хотят вооружить электрошокерами

Правительство Германии в среду одобрило законопроект, который в случае принятия позволит федеральной полиции в будущем применять тейзеры (электрошокеры) против людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Одобренный законопроект позволит полиции Германии шире применять тейзеры при задержании злоумышленников.

"Если, например, необходимо удержать человека на расстоянии с помощью ударного или холодного оружия, то электрошокер является одним из возможных средств", – заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

В течение ближайших лет планируется приобрести 10 тысяч тейзеров, для чего в бюджете Германии на 2025 год предусмотрено 5 миллионов евро и столько же – на последующие годы.

С помощью тейзеров можно с небольшого расстояния подавать электрошоковые импульсы, которые вызывают болезненные мышечные сокращения. Как правило, это делает человека неспособным к действиям.

По данным МВД Германии, полиция с 2020 года тестировала различные модели электрошоковых пистолетов. Из более 40 тысяч случаев применения тейзеры были использованы в 16, при этом не было выявлено никаких признаков риска для здоровья.

Сейчас немецкие правоохранители могут использовать электрошокеры, но эта практика из-за отсутствия регулирования не является повсеместной. По последним доступным данным, в 2023 году таких случаев было около 1170.

В то же время критики указывают, что для людей, например, с сердечными заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами тейзеры могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Сообщалось, что в 2024 году немецкая полиция застрелила рекордное количество людей – 22, это стало самым большим числом в этом веке.

В профсоюзе сотрудников полиции Германии ранее говорил, что "не выдержат долго" в рабочем режиме, который создало введение правительством усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции.