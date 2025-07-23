Макрон в США судится с блогершей из-за клеветы на свою жену

Президент и первая леди Франции Эмманюэль и Брижит Макроны подали иск против американской крайне правой блогерши Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит на самом деле является мужчиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В иске, поданном в Верховный суд штата Делавэр, супруги Макроны обвиняют Оуэнс в "кампании глобального унижения" и "беспощадной травле" первой леди Франции, целью которой была реклама ее подкаста.

Истцы указывают, что в рамках кампании американская подкастер назвала 72-летнюю Брижит Макрон мужчиной, который родился под именем Жана-Мишеля Троньйо (настоящее имя старшего брата первой леди Франции).

"Каждый раз, когда Макроны выходят из дома, они делают это, зная, что множество людей слышали и многие верят в эти отвратительные выдумки. Это вмешательство в частную жизнь дегуманизирует и является глубоко несправедливым", – говорится в иске.

Супруги Макроны требуют взыскать с ультраправой блогерки компенсацию и штрафные убытки, размер которых не уточняется.

Чтобы выиграть дело о клевете в США, Макронам нужно доказать, что ответчики действовали с "фактическим злым умыслом", то есть знали, что опубликованная информация является ложной, или пренебрегали ее правдивостью.

Отметим, что подобные иски являются редкостью для первых лиц.

Теза о том, что первая леди Франции якобы является трансперсоной, уже не первый год распространяют адепты теорий заговора. Среди них – "независимая журналистка" Наташа Рей, которую за это оштрафовали в прошлом году.

Недавно супруги Макроны оказались в центре внимания из-за кадров, на которых первая леди якобы дает пощечину французскому президенту.