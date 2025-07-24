У МЗС кажуть, що Зеленський готовий зустрітися із Путіним "хоч завтра"

У Міністерстві закордонних справ заявили, що президент Володимир Зеленський готовий "хоч завтра" зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним, щоб обговорити закінчення війни РФ проти України.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий після перемовин у Стамбулі, передає Суспільне, пише "Європейська правда".

У Тихого запитали, чи є дедлайн у пропозиції Зеленського зустрітися з очільником Кремля, на що він зазначив, що це – "активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент".

"Якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися з Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо, вочевидь, ми розуміємо, що в Росії – одна людина, яка ухвалює рішення. І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню та інші рішення – нам потрібна ця людина в кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти. Я думаю, що це відкрите питання і треба його переадресувати Кремлю", – сказав він.

Окрім цього, Тихий також зазначив, що рівень української делегації на переговорах у Стамбулі був виший, ніж російської.

"Це РНБО. Це вищий рівень, ніж російська сторона. І причина цього в тому, що Україна намагається використовувати будь-які найменші можливості, щоб просунутися. Навіть якщо це розв'язання гуманітарних питань. Ми намагаємося це зробити, бо це стосується наших людей, наших полонених, які все ще перебувають в полоні", – сказав він.

Україна раніше пропонувала провести зустріч Зеленського й Путіна за участю турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана і, можливо, Дональда Трампа.

Турецька сторона підтримує таку ідею.

У Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі сказав позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз завила, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.