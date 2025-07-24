Эстония фиксирует усиление GPS-помех в районе Нарвы

Власти Эстонии предупреждают об усилении GPS-помех в районе Нарвы и побережья Нарвского залива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Департамент транспорта рекомендуют воздержаться от запуска дронов в этой зоне из-за риска потери управления устройствами.

По данным TTJA, причиной помех стало включение нового радиоглушителя за границей Эстонии – предположительно, на территории России.

"В Балтийском регионе есть два основных источника GPS-помех – Калининград и Санкт-Петербург. Сейчас зафиксирован новый источник, который особенно влияет на полеты дронов в районе Нарвы", – заявил представитель ведомства Эрко Кулу.

Хотя полеты авиации и морское судоходство остаются безопасными благодаря альтернативным навигационным системам, частные владельцы дронов рискуют потерять технику или создать угрозу для других.

Полиция и пограничная охрана ранее уже установили 5-километровую зону запрета на полеты дронов у восточной границы.

GPS-помехи фиксируются в Эстонии с июня 2023 года, в основном на высотах от 1500 метров.

Власти страны заявляют, что технически устранить влияние помех с территории Эстонии невозможно, поскольку оборудование находится за границей.

Недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме в Еврокомиссию отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Впоследствии заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

А 17 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.