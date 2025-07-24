Іспанську авіакомпанію звинуватили в антисемітизмі через висадку єврейських пасажирів

В Іспанії відкинули звинувачення в антисемітизмі через зняття з рейсу авіакомпанії Vueling понад пів сотні пасажирів, які, як зʼясувалось, мали єврейське походження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Напередодні на борту літака, що мав вилетіти з іспанського міста Валенсія до Парижа, стався інцидент, через який з нього зняли 44 неповнолітніх та вісьмох дорослих пасажирів.

Деякі ізраїльські ЗМІ повідомили, що пасажири є євреями і що їхня висадка нібито була мотивована релігійними переконаннями. Це ж твердження підхопив один з міністрів ізраїльського уряду.

Цивільна гвардія Іспанії у четвер заявила, що неповнолітні та дорослі є громадянами Франції, а правоохоронці, яких залучили до врегулювання інциденту, не знали про релігійну приналежність групи.

Там додали, що 23 неповнолітні та двоє дорослих з групи сіли на рейс іншої авіакомпанії. Решта провели ніч у готелі, і для них організовують виліт з Валенсії пізніше в четвер.

Представник Vueling заявив, що пасажирів висадили після того, як неповнолітні неодноразово втручалися в роботу аварійного обладнання літака та переривали демонстрацію екіпажу з техніки безпеки.

"Ми категорично заперечуємо будь-які припущення про те, що поведінка нашого екіпажу була пов'язана з релігійною приналежністю пасажирів", – ідеться в заяві Vueling.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зажадав виключити Ізраїль з "Євробачення", як це було зроблено з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що закликатиме Європейську раду схвалити негайну призупинку дії угоди, яка регулює відносини між ЄС та Ізраїлем, через "порушення прав людини", що вчиняються цією країною в секторі Гази.