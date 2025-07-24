Испанскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме из-за высадки еврейских пассажиров

В Испании отвергли обвинения в антисемитизме из-за снятия с рейса авиакомпании Vueling более полусотни пассажиров, которые, как выяснилось, имели еврейское происхождение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Накануне на борту самолета, который должен был вылететь из испанского города Валенсия в Париж, произошел инцидент, из-за которого с него сняли 44 несовершеннолетних и восемь взрослых пассажиров.

Некоторые израильские СМИ сообщили, что пассажиры являются евреями и что их высадка якобы была мотивирована религиозными убеждениями. Это же утверждение подхватил один из министров израильского правительства.

Гражданская гвардия Испании в четверг заявила, что несовершеннолетние и взрослые являются гражданами Франции, а правоохранители, которых привлекли к урегулированию инцидента, не знали о религиозной принадлежности группы.

Там добавили, что 23 несовершеннолетних и двое взрослых из группы сели на рейс другой авиакомпании. Остальные провели ночь в отеле, и для них организуют вылет из Валенсии позже в четверг.

Представитель Vueling заявил, что пассажиров высадили после того, как несовершеннолетние неоднократно вмешивались в работу аварийного оборудования самолета и прерывали демонстрацию экипажа по технике безопасности.

"Мы категорически отрицаем любые предположения о том, что поведение нашего экипажа было связано с религиозной принадлежностью пассажиров", – говорится в заявлении Vueling.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес потребовал исключить Израиль из "Евровидения", как это было сделано с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что будет призывать Европейский совет одобрить немедленную приостановку действия соглашения, регулирующего отношения между ЕС и Израилем, из-за "нарушений прав человека", совершаемых этой страной в секторе Газы.