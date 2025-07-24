"Найгірший премʼєр": Навроцький каже, що "не поспішає" зустрітись з Туском

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вважає нинішнього премʼєра Дональда Туска "найгіршим після 1989 року" і не поспішає зустрітись із ним.

Про це він сказав журналістам у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Коментуючи перспективу зустрічі з Туском, обраний польський президент визнав, що вона "буде необхідною".

"Тож, звичайно, я не виключаю такої зустрічі, хоча ви не повинні дивуватися, що я зовсім не поспішаю на зустріч з прем'єром Дональдом Туском, якого я послідовно вважаю найгіршим прем'єром після 1989 року", – додав він.

"Але поляки очікують, що президент і прем'єр будуть розмовляти і співпрацювати в питаннях, які є важливими для нашої національної спільноти", – вказав Навроцький.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно вступить на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні польського парламенту. Він і раніше відзначився гострою критикою уряду Дональда Туска.

Раніше у липні опитування показало, що більшість громадян Польщі скептично оцінюють перспективи співпраці уряду Туска і Навроцького.

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