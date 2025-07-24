"Худший премьер": Навроцкий говорит, что "не спешит" встретиться с Туском

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что считает нынешнего премьера Дональда Туска "худшим после 1989 года" и не спешит встретиться с ним.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Комментируя перспективу встречи с Туском, избранный польский президент признал, что она "будет необходимой".

"Поэтому, конечно, я не исключаю такой встречи, хотя вы не должны удивляться, что я совсем не спешу на встречу с премьером Дональдом Туском, которого я последовательно считаю худшим премьером после 1989 года", – добавил он.

"Но поляки ожидают, что президент и премьер будут разговаривать и сотрудничать в вопросах, которые важны для нашего национального сообщества", – указал Навроцкий.

Напомним, Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании польского парламента. Он и ранее отличался острой критикой правительства Дональда Туска.

Ранее в июле опрос показал, что большинство граждан Польши скептически оценивают перспективы сотрудничества правительства Туска и Навроцкого.

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