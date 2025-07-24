Президент Португалии просит проверить конституционность миграционной реформы

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в четверг направил в Конституционный суд для оценки принятый парламентом пакет законов, ужесточающий миграционную политику.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба португальского президента.

В представлении в Конституционный суд Ребелу де Соуза просит "в срочном порядке" рассмотреть некоторые статьи законодательной инициативы, одобренной парламентом Португалии.

Португальский президент, среди прочего, считает, что изменения в отношении воссоединения семей мигрантов "кажутся несоразмерным и неравным ограничением принципа семейного единства".

По его мнению, они могут способствовать нелегальной миграции в Португалию, поскольку члены семей потеряют легальную возможность воссоединения и поставят под угрозу благосостояние детей мигрантов.

Отдельно президент Португалии раскритиковал то, что реформа была рассмотрена в парламенте в срочном порядке "без проведения действенных консультаций и слушаний".

Напомним, 16 июля парламент Португалии голосами правоцентристов и ультраправых принял пакет законодательных инициатив, которые ужесточают миграционную политику страны.

Среди прочего, законы ограничивают право мигрантов на воссоединение семьи, ужесточают требования к оформлению рабочих виз и ограничивают возможность миграции для граждан португалоязычных стран – прежде всего Бразилии.

Принятие законодательства сопровождалось критикой со стороны левых партий и общественных организаций.

Тема миграции, которая повлияла на рабочие места и рынок жилья, играла ведущую роль во время двух последних досрочных выборов в парламент Португалии.

По итогам последних выборов в мае ультраправая партия Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.