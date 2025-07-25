У Греції сімох працівників порту Пірея судитимуть за контрабанду наркотиків

У Греції розширили кількість підозрюваних у зв’язку з перехопленою контрабандою кокаїну у порту Пірея.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У п’ятницю перед судом постали сім працівників порту Пірея – фігурантів розслідування про контрабанду наркотиків, у рамках якого раніше цього тижня зі стріляниною затримали трьох осіб.

Підозрюваних вважають членами організованої злочинної групи та звинувачують у тому, що вони, користуючись своїм доступом через професійні обов'язки, брали участь у ввезенні до Європи контрабанди кокаїну з Південної Америки, який тамтешні наркодилери підкидають у контейнери з легальними товарами.

Неофіційно журналісти дізналися, що одного з фігурантів слідчі "вели" ще з березня, після того, як поліція зацікавилась його підозрілим пересуванням в межах порту.

Діяльність наркодилерів залишається проблемою для багатьох країн Європи. В особливому фокусі уваги правоохоронців – великі портові міста, куди прибувають вантажі з Латинської Америки.

Почастішали випадки виявлення пакунків з кокаїном у бананах, які привозять у супермаркети.

У Болгарії нещодавно перехопили великий вантаж кокаїну у фургоні з дипломатом.



