В Греции семерых работников порта Пирея будут судить за контрабанду наркотиков

В Греции расширили количество подозреваемых в связи с перехваченной контрабандой кокаина в порту Пирея.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В пятницу перед судом предстали семь работников порта Пирея – фигурантов расследования о контрабанде наркотиков, в рамках которого ранее на этой неделе со стрельбой задержали трех человек.

Подозреваемых считают членами организованной преступной группы и обвиняют в том, что они, пользуясь своим доступом в силу профессиональных обязанностей, участвовали во ввозе в Европу контрабанды кокаина из Южной Америки, который тамошние наркодилеры подбрасывают в контейнеры с легальными товарами.

Неофициально журналисты узнали, что одного из фигурантов следователи "вели" еще с марта, после того как полиция заинтересовалась его подозрительным передвижением в пределах порта.

Деятельность наркодилеров остается проблемой для многих стран Европы. В особом фокусе внимания правоохранителей – крупные портовые города, куда прибывают грузы из Латинской Америки.

Участились случаи обнаружения пакетов с кокаином в бананах, которые привозят в супермаркеты.

В Болгарии недавно перехватили большой груз кокаина в фургоне с дипломатом.