Псевдоінваліда з Австрії викрили у шахрайстві на сотні тисяч євро

61-річного чоловіка з Австрії підозрюють у тому, що він протягом кількох років шахрайським шляхом отримав щонайменше 265 тисяч євро соціальної допомоги.

Про це йдеться у публікації видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила поліція, починаючи з 2018 року цей чоловік, який нібито мав серйозні проблеми зі здоров’ям, вочевидь, користувався правом на допомогу людям з інвалідністю, яке мало дозволити проживання вдома замість перебування в будинку для літніх людей.

Згідно з підозрами, лише місту Грац через його шахрайство було завдано збитків на суму 265 тисяч євро.

Після анонімних повідомлень із оточення чоловіка у 2024 році були розпочаті слідчі дії. Встановлено, що щонайменше з 2019 року чоловік не потребував ані ходунків, ані інвалідного візка.

З’ясувалося, що житель Граца міг без обмежень проходити пішки понад 10 кілометрів без жодної допомоги. Крім того, він без проблем грав у айсшток (зимовий вид спорту). Слідчі також встановили, що підозрюваний влаштовував вечірки та здійснював тривалі подорожі до Таїланду, а також володів кількома дорогими автомобілями.

Попри наявність відповідних доказів, підозрюваний провину не визнає.

Коли 61-річний чоловік подав заяву на продовження соціальної допомоги на суму 85 тисяч євро, посилаючись на погіршення стану здоров’я, підозри проти нього вже були настільки очевидними, що заяву відхилили.

Чоловіка обвинувачують у неодноразовому та тяжкому шахрайстві з корисливих мотивів.

Як повідомлялося, у Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком.

В липні шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.