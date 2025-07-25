Псевдоинвалида из Австрии уличили в мошенничестве на сотни тысяч евро

61-летнего мужчину из Австрии подозревают в том, что он в течение нескольких лет мошенническим путем получил по меньшей мере 265 тысяч евро социальной помощи.

Об этом говорится в публикации издания Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как сообщила полиция, начиная с 2018 года этот человек, который якобы имел серьезные проблемы со здоровьем, очевидно, пользовался правом на помощь людям с инвалидностью, которое должно было позволить проживание дома вместо пребывания в доме престарелых.

Согласно подозрениям, только городу Грац из-за его мошенничества был нанесен ущерб на сумму 265 тысяч евро.

После анонимных сообщений из окружения мужчины в 2024 году были начаты следственные действия. Установлено, что по меньшей мере с 2019 года мужчина не нуждался ни в ходунках, ни в инвалидной коляске.

Выяснилось, что житель Граца мог без ограничений проходить пешком более 10 километров без всякой помощи. Кроме того, он без проблем играл в айсшток (зимний вид спорта). Следователи также установили, что подозреваемый устраивал вечеринки и совершал длительные путешествия в Таиланд, а также владел несколькими дорогими автомобилями.

Несмотря на наличие соответствующих доказательств, подозреваемый вину не признает.

Когда 61-летний мужчина подал заявление на продление социальной помощи на сумму 85 тысяч евро, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья, подозрения против него уже были настолько очевидными, что заявление отклонили.

Мужчину обвиняют в неоднократном и тяжком мошенничестве из корыстных побуждений.

Как сообщалось, в Германии мошенник завладел 100 тысячами евро, обманув пенсионера телефонным звонком.

В июле мошенники обманули в Германии 41-летнюю женщину из Лангенфельда, завладев ее криптовалютным портфелем, эквивалентом 250 тысяч евро.