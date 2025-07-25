СМИ: Конгресс США обвинил ЕС в "цензуре" из-за Закона о цифровых услугах

Конгресс США усилил критику закона Европейского Союза о социальных медиа и признал его "угрозой иностранной цензуры".

Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам правосудия Палаты представителей США, с которым ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, Комитет по вопросам правосудия Палаты представителей США опубликовал отчет, в котором Закон о цифровых услугах (DSA) ЕС признан "угрозой иностранной цензуры".

В отчете этот закон назван "комплексным законом о цифровой цензуре", который угрожает свободе слова американских граждан.

37-страничный "промежуточный отчет персонала" Комитета по вопросам судебной власти является результатом пятимесячного расследования, которое продолжается до сих пор и началось с вызовов в суд, выданных в феврале американским Конгрессом крупным технологическим компаниям.

К отчету добавлены доказательства, в частности переписка между должностными лицами Европейской комиссии и Джимом Джорданом, республиканским представителем от штата Огайо и председателем Комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей США.

К отчету также добавили непубличную информацию о том, как Европейская комиссия и национальные органы власти внедряют правила, в частности конфиденциальную информацию с семинаров ЕС, электронные письма между исполнительной властью ЕС и компаниями, запросы на удаление контента во Франции, Германии и Польше, а также протоколы заседаний Комиссии с технологическими компаниями.

"На бумаге DSA является плохим. На практике он еще хуже. "Европейские цензоры" в Европейской комиссии и странах ЕС нацелены на основные политические высказывания, которые не являются ни вредными, ни незаконными, пытаясь подавить дискуссию на такие темы, как иммиграция и окружающая среда", – говорится в отчете.

В отчете отметили, что их цензура является "в основном односторонней" против консерваторов.

Представитель Еврокомиссии Томас Регниер в комментарии изданию отметил, что свобода выражения мнений "является фундаментальным правом в ЕС".

"В DSA нет абсолютно ничего, что требует от платформ удалять законный контент", – подчеркнул он.

По данным Еврокомиссии, "более 99% решений о модерации контента фактически принимаются онлайн-платформами проактивно с целью соблюдения собственных Условий использования", а "удаление контента на основании распоряжений регуляторных органов о принятии мер против незаконного контента составляет менее 0,001%".

Собеседник издания отметил, что председатель Комитета по вопросам судебной власти Джордан в ближайшие дни возглавит двухпартийную делегацию Конгресса в Европу для обсуждения вопросов цензуры и свободы слова.

Делегация должна встретиться с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам технологической политики Хенной Вирккунен в понедельник, 27 июля, сообщил изданию представитель Еврокомиссии Томас Регниер.

Стоит обратить внимание, что несколько дней назад Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэлловской" цензурой.

Также напомним, что несколько американских гигантов социальных сетей, в частности Meta и X, столкнулись с судебными исками в соответствии с DSA, который вступил в силу в 2022 году.