У НАТО розповіли про нараду щодо систем Patriot для України 23 липня

Командування Об’єднаних збройних сил НАТО у середу, 23 липня, провело зустріч в штаб-квартирі НАТО з представниками держав Альянсу з тим, щоб Україна отримала необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriot якомога швидше.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопоставлений військовий представник НАТО.

НАТО проводить консультації з союзниками, щоб передати Україні системи Patriot якнайшвидше.

"Йдеться не про одну-єдину зустріч одного дня. Це – безперервний процес, спрямований на те, щоб якнайшвидше надати Україні вкрай необхідну підтримку", – наголосив представник НАТО.

Він повідомив, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич у середу, 23 липня, провів розмову з начальником штабу оборони Німеччини, обговорюючи воєнну підтримку України та передачу Україні систем Patriot.

"Також в середу верховне командування ОЗС НАТО взяло участь в окремій зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з представниками держав-союзниць. Це лише дві з багатьох зустрічей, мета яких – забезпечити Україну всім необхідним вже зараз!", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Високопосадовець нагадав про виступ Алексуса Гринкевича на симпозіумі у німецькому Вісбадені минулого тижня, коли той заявив, що забезпечення України системами протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для нього та генерального секретаря НАТО.

"Щоб досягти цієї мети, я справді маю намір зібрати всіх, щоб подивитися, що можливо зробити в рамках наявного. Це буде пов’язано з тим, як ми зможемо організувати послідовність поставок в Україну вже зараз. Те, про що говорив державний секретар Рубіо: засоби, що вже є в Європі, можна передати швидше, ніж ті, що лише виходять з виробництва, – а виробничі лінії можна використати для поповнення того, що буде передано", – пояснив тоді Гринкевич.

Як відомо, 14 липня президент Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте у Вашингтоні заявив, що США не постачатимуть зброю Україні безкоштовно – тепер її закупівлю оплачуватимуть європейські країни та Канада.

22 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Як відомо, Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.