В НАТО рассказали о совещании по системам Patriot для Украины 23 июля

Командование Объединенных вооруженных сил НАТО в среду, 23 июля, провело встречу в штаб-квартире НАТО с представителями государств Альянса с тем, чтобы Украина получила необходимые ей системы противовоздушной обороны Patriot как можно скорее.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный военный представитель НАТО.

НАТО проводит консультации с союзниками, чтобы передать Украине системы Patriot как можно быстрее.

"Речь идет не об одной-единственной встрече одного дня. Это – непрерывный процесс, направленный на то, чтобы как можно быстрее предоставить Украине крайне необходимую поддержку", – подчеркнул представитель НАТО.

Он сообщил, что верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич в среду, 23 июля, провел разговор с начальником штаба обороны Германии, обсуждая военную поддержку Украины и передачу Украине систем Patriot.

"Также в среду верховное командование ОВС НАТО приняло участие в отдельной встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с представителями государств-союзников. Это лишь две из многих встреч, цель которых – обеспечить Украину всем необходимым уже сейчас!", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Чиновник напомнил о выступлении Алексуса Гринкевича на симпозиуме в Висбадене, Германия, на прошлой неделе, когда тот заявил, что обеспечение Украины системами противовоздушной обороны является приоритетной задачей для него и генерального секретаря НАТО.

"Чтобы достичь этой цели, я действительно намерен собрать всех, чтобы посмотреть, что возможно сделать в рамках имеющегося. Это будет связано с тем, как мы сможем организовать последовательность поставок в Украину уже сейчас. То, о чем говорил государственный секретарь Рубио: средства, которые уже есть в Европе, можно передать быстрее, чем те, что только выходят из производства, – а производственные линии можно использовать для пополнения того, что будет передано", – пояснил тогда Гринкевич.

Как известно, 14 июля президент Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Как известно, Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.