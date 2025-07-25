Во Франции отменили ордер на арест свергнутого диктатора Сирии Асада

Высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд – в пятницу отменила действующий ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, сославшись на то, что он был выдан в момент, когда на него распространялся иммунитет главы государства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства АР.

Председатель Кассационного суда Франции Кристоф Сулар заявил в своем решении, что 19 судей отказались отменить иммунитет Асада, который он имел как президент Сирии на момент выдачи ордера на арест в 2023 году.

"Согласно действующему международному праву, преступления против человечности и военные преступления не являются исключениями из принципа юрисдикционного иммунитета для действующих глав иностранных государств", – заявил Сулар.

В то же время Кассационный суд постановил, что, поскольку Асад больше не находится в должности, "против него могут быть выданы новые ордера на арест за действия, которые могут составлять военные преступления или преступления против человечности".

Правозащитники и активисты раскритиковали решение суда, утверждая, что глав государств нужно привлекать к ответственности за международные преступления еще во время их пребывания в должности.

В данном конкретном случае французские власти инкриминировали Башару Асаду причастность к использованию химического оружия в 2013 году, от которого, по оценкам, погибли более 1000 человек.

По данным СМИ, в январе – уже после свержения режима Асада – французские следственные судьи выдали второй ордер на его арест по подозрению в соучастии в военных преступлениях, в частности в умышленном нападении на гражданских лиц.