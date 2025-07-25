Чому Захід має скасувати мораторій на критику України – Editorial "ЄвроПравди"

Події тижня, що минає, стали справжнім вододілом для багатьох українців та для друзів України за кордоном. На щастя, зараз є підстави сподіватися, що ми уникнемо катастрофічних наслідків для України та її європейського майбутнього.

Шок, який викликали намагання президента і його команди "вбити" незалежність НАБУ і САП, за три дні змінився на очікування того, що українська влада виправить цю помилку. Президент вже подав до парламенту законопроєкт, який скасовує скандальні норми, а пропрезидентські депутати одночасно почали писати пости про те, що помилилиися і готові виправити помилку.

Це стало можливим через тиск суспільства і західних партнерів.

Про те, який урок має винести з цієї ситуації Захід і як має змінити підходи до спілкування з Україною, читайте в Editorial "Європейської правди" Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України. Далі – стислий її виклад.

На початку тижня, коли почалася атака на НАБУ і САП, західні партнери ще діяли у старій матриці – не критикувати Україну, бо війна. Сигнали, які вони надсилали у Київ, не були переконливими – як і розраховували на Банковій.

На Банковій панувала впевненість, що жорсткої критики не буде.

Та ухвалення законопроєкту №12414, його блискавичне підписання президентом і перша комунікація від влади, що свідчила про намір довести справу до кінця – перетнули червону лінію Заходу. Особливо – зважаючи на небачену від початку повномасштабного вторгнення суспільну реакцію, ігнорувати яку в Європі також не могли.

Далі були дзвінки та повідомлення у месенджерах від партнерів. Листи з попередженнями про фінансові втрати. І, нарешті, прямі погрози політичними наслідками від ключових столиць держав ЄС. Від рівно тих самих, які ще вчора були готові толерувати Києву майже будь-що.

Мораторій на критику, що діяв останні 3,5 роки, мав своє обґрунтування для друзів Києва, які цього мораторію дотримувалися. Вони намагалися допомогти Україні захистити її від нападок ворогів, не давати ґрунту для пропаганди, допомогти Києву на шляху до ЄС тощо. Напевно, на початку дороги це мало сенс.

Але повна відсутність критики шкодить Україні. Підриває реформи. Вбиває майбутнє.

Ми цінуємо бажання друзів України допомагати нам. Але одним зі шляхів допомоги є чесність.

"Європейська правда" закликає посольства держав Заходу, уряди дружніх європейських столиць переглянути свої підходи.

Європейська, реформована Україна, що живе за правилами, потрібна і нам, громадянам України, і нашим державам-партнерам. Українське громадянське суспільство та вільні медіа готові й далі працювати як рушії змін, необхідних для цього. Ваша чесність у спілкуванні з Києвом допоможе досягти цієї мети.

Докладніше – в Editorial "Європейської правди" Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України.