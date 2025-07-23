МЗС Німеччини: Україну оцінюватимуть за незалежністю антикорупційних інституцій

У МЗС Німеччині відреагували на ситуації, що склалась в Україні довкола обмеження незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Німецьке міністерство опублікувало свою реакцію 22 липня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві опублікували заяву, коментуючи занепокоєння послів G7 з приводу розслідувань щодо працівників НАБУ.

"Незалежність та сила антикорупційних інститутів України були ключовими факторами реформ останніх років. Україна й надалі буде оцінюватися за їхнім прогресом", – заявили у німецькому МЗС.

Глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС.

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

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