Глава антикоркомиссии Северной Македонии уходит в отставку после уголовных обвинений

Глава Государственной комиссии по предотвращению коррупции (ГКПК) Северной Македонии Татьяна Димитровская подала в отставку в пятницу – через неделю после того, как ей были предъявлены обвинения в двух уголовных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В заявлении об отставке, которое Димитровская подала главе македонского парламента Африму Гаши, не упоминаются причины такого шага, кроме ссылки на статью закона о предотвращении коррупции.

Это произошло через неделю после того, как прокуратура Северной Македонии по вопросам организованной преступности предъявила Димитровской обвинения в двух уголовных преступлениях – разглашении государственной тайны и подделке документов.

Главу антикоррупционного ведомства подозревали во вмешательстве в дело под кодовым названием "Добавка", в рамках которого около 30 человек обвиняют в злоупотреблениях на госзакупках и убытках на общую сумму более 6 миллионов евро.

Даже после объявления обвинений Димитровская долгое время отказывалась сложить полномочия, вызвав этим критику и публичные призывы уйти с должности.

Государственная комиссия по вопросам предотвращения коррупции Северной Македонии – независимый орган, призванный расследовать обвинения в коррупции, но без полномочий выдвигать обвинения.

Председатель и члены Комиссии избираются и освобождаются парламентом, поэтому заявление Дмитровской еще должно быть одобрено македонскими депутатами, которые затем объявят конкурс на должность.

Напомним, в прошлом году в Северной Македонии вынесли на публичное обсуждение проект закона, который позволит государству налагать ограничения на физических и юридических лиц, против которых введены санкции США.