В Румынии ответили, планируют ли передать Украине еще один Patriot

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в частности в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.

Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Зальцбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался", – заявил Дан.

Румыния подписала соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов на семь новых систем противовоздушной обороны Patriot.

На данный момент Румыния получила четыре системы Patriot, одну из них она передала Украине в сентябре 2024 года. Следующие три системы ПВО будут поставлены Румынии с 2027 года.

Как известно, 14 июля президент Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США смогут передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Как известно, Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.