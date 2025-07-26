Блюменталь заявив, що підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про нові санкції проти Росії, відреагував на масові протести в Україні проти скандального закону щодо антикорупційних органів.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Блюменталь заявив, що українці демонструють "демократію в дії".

"Сподіваюся, Зеленський і надалі буде дотримуватися принципів прозорості та боротьби з корупцією. Від цього залежить його авторитет і підтримка", – акцентував він.

Зазначимо, 24 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором Блюменталя у законопроєкті про нові жорсткі санкції проти Росії, та сенаторка-демократка Джин Шагін, опублікували заяву щодо закону №12414, який позбавляє українські антикорупційні органи самостійності.

У ній вони застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

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