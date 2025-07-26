Блюменталь заявил, что поддержка Зеленского зависит от преданности борьбе с коррупцией

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта о новых санкциях против России, отреагировал на массовые протесты в Украине против скандального закона об антикоррупционных органах.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Блюменталь заявил, что украинцы демонстрируют "демократию в действии".

"Надеюсь, Зеленский и в дальнейшем будет придерживаться принципов прозрачности и борьбы с коррупцией. От этого зависит его авторитет и поддержка", – акцентировал он.

Отметим, 24 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором Блюменталя в законопроекте о новых жестких санкциях против России, и сенатор-демократка Джин Шагин, опубликовали заявление по закону №12414, который лишает украинские антикоррупционные органы самостоятельности.

В нем они предупредили Украину от подрыва антикоррупционного прогресса.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

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