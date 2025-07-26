Meta прекратит политическую рекламу в ЕС из-за новых правил прозрачности

Компания Meta до октября прекратит всю политическую рекламу в Европейском Союзе, обвинив в этом правовую неопределенность в отношении новых правил, призванных повысить прозрачность избирательных кампаний.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Гигант социальных медиа заявил, что с начала октября больше не будет разрешать рекламу политических, избирательных и социальных вопросов на своих платформах, к которым также относится Threads.

Компания заявила, что приняла такое решение из-за "неработоспособных" правил ЕС относительно прозрачности и таргетинга политической рекламы.

По словам Meta, эти правила создают "значительные операционные вызовы и правовую неопределенность".

Как отмечается, это не первая крупная технологическая компания, которая сделала такой шаг. В прошлом году Google заявила, что прекратит показывать политическую рекламу пользователям из ЕС до вступления в силу этих правил, указав аналогичные причины.

Согласно правилам, которые должны вступить в силу 10 октября, платформы должны будут маркировать политическую рекламу, указывая, кто ее оплатил и с какой кампанией, референдумом или законодательным процессом она связана. Реклама должна храниться в базе данных и может быть нацелена на пользователей только при строгих условиях.

"Эти правила вводят значительные дополнительные обязательства для наших процессов и систем, что создает неприемлемый уровень сложности и правовой неопределенности для рекламодателей и платформ, работающих в ЕС", – заявила Meta.

Нарушения могут караться штрафами в размере до 6% годового глобального дохода компании.

Meta заявила, что ее решение не повлияет на пользователей, которые хотят обсуждать политику на ее платформах, и не помешает политикам, кандидатам и должностным лицам "органично делиться политическим контентом".

"Они просто не смогут распространять это с помощью платной рекламы", – говорится в заявлении.

Накануне писали, что Конгресс США усилил критику закона Европейского Союза о социальных медиа и признал его "угрозой иностранной цензуры".

Несколько дней назад Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэловской" цензурой.

Также напомним, что несколько американских гигантов социальных сетей, в частности Meta и X, столкнулись с судебными исками в соответствии с DSA, который вступил в силу в 2022 году.