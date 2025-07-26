Держдеп США засудив розслідування щодо соцмережі X у Франції

США засудили кримінальне розслідування, відкрите у Франції проти соціальної мережі X, що належить Ілону Маску, за підозрою в іноземному втручанні.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

У Державному департаменті США заявили, що демократичні уряди повинні дозволяти "висловлювати всі думки, а не замовчувати ті, з якими вони не згодні".

"В рамках кримінального розслідування французький прокурор запросив інформацію про власний алгоритм X і класифікував X як "організовану злочинну групу", – йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Американський Держдеп наголосив, що США "захищатимуть свободу вираження поглядів усіх американців від актів іноземної цензури".

Кримінальне розслідування проти Х у Франції було офіційно підтверджене на початку липня.

Приводом для розслідування стали два повідомлення, отримані на початку року, які "вказували на потенційне використання алгоритму X з метою іноземного втручання".

Соцмережа Маска, своєю чергою, заявила, що категорично відкидає підозри у потенційному іноземному втручанні в її роботу як "політично вмотивовані".