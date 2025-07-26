Госдеп США осудил расследование в отношении соцсети X во Франции

США осудили уголовное расследование, открытое во Франции против социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, по подозрению в иностранном вмешательстве.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

В Государственном департаменте США заявили, что демократические правительства должны позволять "высказывать все мнения, а не замалчивать те, с которыми они не согласны".

"В рамках уголовного расследования французский прокурор запросил информацию о собственном алгоритме X и классифицировал X как "организованную преступную группу", – говорится в сообщении Государственного департамента США.

Американский Госдеп подчеркнул, что США "будут защищать свободу выражения взглядов всех американцев от актов иностранной цензуры".

Уголовное расследование против Х во Франции было официально подтверждено в начале июля.

Поводом для расследования стали два сообщения, полученные в начале года, которые "указывали на потенциальное использование алгоритма X с целью иностранного вмешательства".

Соцсеть Маска, в свою очередь, заявила, что категорически отвергает подозрения в потенциальном иностранном вмешательстве в ее работу как "политически мотивированные".