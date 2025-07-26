Литва за 2025 год изъяла контрабандных сигарет на 15 млн евро
Сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы за 2025 год изъяли контрабандных сигарет на сумму 15 млн евро.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
В течение первой половины 2025 года было изъято 3,3 млн пачек незаконных сигарет.
"Таможенники проверяют без исключения каждый грузовик на границе с Россией и Беларусью, а контрабандисты ищут новые маршруты после установки рентгеновских систем контроля на железнодорожных станциях. Одним из таких маршрутов является граница с Латвией, откуда ввозятся как белорусские контрабандные сигареты, так и сигареты, изготовленные на теневых фабриках страны", – сообщила Таможенная криминальная служба.
Всего в этом году таможенные следователи начали 88 досудебных расследований, большинство из которых касаются контрабанды наркотических и психотропных веществ. Почти все они были начаты из-за обнаружения наркотиков в почтовых отправлениях.
"Такая тенденция отправки небольших партий наркотиков по почте наблюдается уже несколько лет", – говорится в отчете.
Стоимость изъятых в этом году сигарет, включая налоги, превышает 15 млн евро.
В 2025 году большинство сигарет было изъято в пределах страны. Изъятия обычно связаны с поставками из Латвии. В прошлом году количество сигарет, изъятых в пределах страны, достигло 23%.
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