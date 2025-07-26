Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп 27 июля

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Европейской комиссии в Шотландии состоится после обеда в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке визита.

Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском городе Торнбери, в котором расположено поле для гольфа американского президента.

"Встреча состоится завтра после обеда в Торнбери", – сказал собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что другие подробности встречи пока отсутствуют.

Как известно, между США и Евросоюзом продолжаются сложные переговоры о дальнейших условиях торговли. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что именно это будет центральной темой ее встречи с президентом Трампом.

По данным СМИ, в ЕС надеются на заключение торгового соглашения с США в эти выходные, и переговорщики якобы приблизились к договоренности о 15-процентном тарифе.

Одновременно ЕС готовит пакет контрмер, который охватит американские товары на 93 млрд евро, на случай провала переговоров и применения Трампом анонсированных пошлин.