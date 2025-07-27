Орбан говорит, что для спасения ЕС нужна многоскоростная модель интеграции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что Европейский Союз находится под угрозой "раскола", утверждая, что спасти его может только многоскоростная модель интеграции.

Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит AFP, передает "Европейская правда".

Основная идея разноскоростного союза заключается в том, чтобы позволить некоторым членам двигаться быстрее – или медленнее – в направлении европейской интеграции по определенным политикам и темам.

Отвечая на вопрос, что бы он сделал, если бы был главой Европейской комиссии, Орбан сказал, что вернул бы права национальным государствам и начал бы строить "Европу концентрических кругов".

Первый такой круг был бы сосредоточен на безопасности и мог бы включать Турцию и Украину, обе из которых имеют амбиции присоединиться к ЕС, сказал Орбан, который выдвинул ряд возражений против вступления Украины.

Второй круг включал бы экономическую интеграцию и Шенгенскую зону свободного передвижения, в которой, по его словам, Венгрия должна остаться.

Третьим будет нынешняя еврозона, а четвертым – круг "конституционных институтов" для тех стран-членов, которые стремятся к "еще более тесному союзу".

"Построение этой Европы, состоящей из концентрических кругов, – это единственный способ спасти Европейский Союз. Иначе он развалится, распадется и начнет ориентироваться на внешние ориентиры, как британцы", – заявил Орбан.

В качестве примера венгерский премьер привел миграцию, поскольку Венгрия и несколько других стран пытаются выйти из общей политики предоставления убежища.

Орбан также повторил свою угрозу наложить вето на следующий долгосрочный бюджет ЕС, если Брюссель не разморозит миллиарды евро, которые он приостановил из-за проблем с коррупцией и верховенством права.

"Принятие нового семилетнего бюджета требует единодушия. И пока мы не получим наши задолженные деньги, нового европейского бюджета не будет", – сказал он, пообещав "не делать никаких уступок в отношении нашего суверенитета".

Ранее Виктор Орбан заявил, что его страна предложит украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.

В начале июля Орбан заявил, что большинство стран Европейского Союза проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились "общенациональные референдумы", как это было недавно в его стране.