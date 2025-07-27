Україна синхронізувала свої обмежувальні заходи з 18-м пакетом санкцій ЄС проти РФ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради Нацбезпеки і оборони щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, за яким Україна синхронізує свої санкції з 18-го пакетом санкцій ЄС проти РФ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає "Європейська правда".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у тексті указу.

Зеленський у соцмережах уточнив, що йдеться про синхронізацію європейських санкцій в українській юрисдикції.

"Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", – заявив він.

"У межах 18-го пакету санкцій ЄС нами було запропоновано для синхронізації 8 осіб і 45 компаній – серед них структури з Росії, Китаю, Ірану, ОАЕ та інших країн. Це учасники схем, пов’язаних із "тіньовим" флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід обмежень, а також з російським оборонно-промисловим комплексом", – повідомив у коментарі "Європейській правді" радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, приблизно 40% нових фігурантів санкційного списку ЄС уже перебували під українськими санкціями.

"Це підтверджує ефективність координації. Чим вищий рівень узгодження, тим складніше ухилятися від санкцій", – зазначив уповноважений.

Він додав також, що Україна вже подала конкретні пропозиції до наступного, 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

"Плануємо і подальші рішення по синхронізації санкцій партнерів", – сказав Власюк.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.