Украина синхронизировала свои ограничительные меры с 18-м пакетом санкций ЕС против РФ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, согласно которому Украина синхронизирует свои санкции с 18-м пакетом санкций ЕС против РФ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает "Европейская правда".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в тексте указа.

Зеленский в соцсетях уточнил, что речь идет о синхронизации европейских санкций в украинской юрисдикции.

"Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц – российских, китайских, иранских, из других стран", – заявил он.

"В рамках 18-го пакета санкций ЕС нами было предложено для синхронизации 8 человек и 45 компаний – среди них структуры из России, Китая, Ирана, ОАЭ и других стран. Это участники схем, связанных с "теневым" флотом, поставками товаров двойного назначения в обход ограничений, а также с российским оборонно-промышленным комплексом", – сообщил в комментарии "Европейской правде" советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, примерно 40% новых фигурантов санкционного списка ЕС уже находились под украинскими санкциями.

"Это подтверждает эффективность координации. Чем выше уровень согласования, тем сложнее уклоняться от санкций", – отметил уполномоченный.

Он добавил также, что Украина уже подала конкретные предложения к следующему, 19-му пакету санкций Евросоюза.

"Планируем и дальнейшие решения по синхронизации санкций партнеров", – сказал Власюк.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые привлечены к поддержке ее военной машины.