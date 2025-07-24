Молдова направила Греції офіційний запит про екстрадицію олігарха Плахотнюка

Генеральна прокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання про екстрадицію олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Про це повідомляє Ziarul de Gardă, інформує "Європейська правда".

Плахотнюк був затриманий 22 липня на території Греції на підставі міжнародного розшуку, оголошеного Інтерполом.

"Щодо зазначеної особи в Республіці Молдова ведеться кримінальне розслідування за вчинення тяжких злочинів, у тому числі створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей відповідно до Кримінального кодексу Республіки Молдова", – йдеться в запиті молдовської Генпрокуратури.

У відомстві висловили впевненість, що грецька сторона задовольнить їхній запит "на підставі зобов'язань, прийнятих в рамках міжнародного судового співробітництва".

Процедура екстрадиції починається з моменту передачі відповідного запиту державі, на території якої було затримано розшукувану особу, нагадали в Генпрокуратурі Молдови.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.

Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.

24 липня стало відомо, що Росія видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка, у той час як Молдова наполягає, що видати його мають саме їй.