СМИ: бюджет Германии на 2026 год предусматривает рекордные инвестиции

Немецкое правительство в среду планирует одобрить проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрены рекордные для страны инвестиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

По информации Reuters, подготовленный проект бюджета Германии предусматривает рекордные инвестиции в размере 126,7 млрд евро в рамках фискальных мер для инфраструктуры и обороны.

Увеличение инвестиций также предусмотрено в среднесрочной финансовой программе до 2029 года, говорится в материале.

Этого удалось достичь благодаря специальному фонду для инфраструктуры в размере 500 млрд евро и освобождению от правил долгового финансирования расходов на оборону, утвержденному в марте.

С учетом этого общий объем бюджетных заимствований Германии в 2026 году существенно вырастет и составит 174,3 млрд евро.

Обсуждение бюджета в Бундестаге начнется в конце сентября, а до конца года его должны утвердить обе палаты парламента Германии.

Ранее стало известно, что до 2029 года Германия заложила 8,5 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Читайте также интервью "Европейской правды" с послом в Германии Алексеем Макеевым: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что предложить".