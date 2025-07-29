Мерц визнав шкоду від тарифів для економіки країни, але захищає угоду зі США

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що 15-відсоткові мита на європейський імпорт до США зашкодять німецькому бізнесу, але припустив, що ЄС не міг досягти вигіднішого компромісу.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц визнав, що досягнутий компроміс між ЄС і США у переговорах про умови торгівлі буде болючим для експортноорієнтованої економіки Німеччини.

"Німецька економіка зазнає значної шкоди від тарифів", – сказав канцлер.

"Я не задоволений цим результатом – у сенсі, що "Тепер все добре"... Але, вочевидь, ми не могли досягти більшого", – сказав Мерц з приводу угоди.

Він додав, що передбачає негативні наслідки не лише для Німеччини та Європи.

"Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці. Буде не лише вища інфляція, а й вплив на трансатлантичну торгівлю в цілому… Я твердо переконаний, що ці тарифи – не в інтересах США", – зазначив Мерц.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США, реакція європейських столиць також стала неоднозначною. Прем’єр Франції назвав її укладання "чорним днем для Європи".

Водночас залучені у перемовини європосадовці кажуть, що укладена угода є "найменшим злом".